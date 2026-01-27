Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Son bir haftada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 19,37 gram esrar, 61 gram metamfetamin, 24 gram sentetik kannabinoid, 61,4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi, 0,63 gram eroin ve 1 adet ecstasy ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı

Türkiye'nin gözü bu davada! CHP'li başkanlar aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok

Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi