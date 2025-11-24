Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 13 gram metamfetamin, 218 gram sentetik kannabinoid, 7 gram esrar, 6 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 233 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 21 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU