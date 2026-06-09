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Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliye adli işlem

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliye adli işlem
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Ordu'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1 gram metamfetamin, 63 adet sentetik ecza, 7 gram sentetik kannabinoid, 62 gram esrar ve 2 gram skunk maddesi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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