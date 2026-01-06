Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, durdurdukları araçta 16,45 gram metamfetamin ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları bir araç içerisindeki 2 şahsa yönelik yaptıkları aramalarda parça halinde toplamda 16,45 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.
Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa