Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları bir araç içerisindeki 2 şahsa yönelik yaptıkları aramalarda parça halinde toplamda 16,45 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ORDU