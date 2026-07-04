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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
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Ordu'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda bonzai, metamfetamin ve esrar gibi uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ordu'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 342,5 gram bonzai hammaddesi, 34,12 gram bonzai, 2,97 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 45 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ile 74 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'si ifadelerinin ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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