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Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama
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Ordu’da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Ordu'da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan aramalarda 4,96 gram sentetik kannabinoid, 895 gram skunk, 21,14 gram metamfetamin, 1,13 gram esrar ve 5,20 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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