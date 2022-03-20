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Ordu'da turistik otel alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da turistik otel alevlere teslim oldu

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda çıkan yangında turistik bir otel tamamen yandı.

ORDU (İHA) - Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda çıkan yangında turistik bir otel tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangın, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Emine Pınarı mevkisinde bulunan bir turistik otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde müşterilerin de bulunduğu turistik otelde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden müşteriler oteli boşalttı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otelde büyük çaplı hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanmanın olmaması ise teselli oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Ordu'da turistik otel alevlere teslim oldu

Ordu'da turistik otel alevlere teslim oldu

Ordu'da turistik otel alevlere teslim oldu

Ordu'da turistik otel alevlere teslim oldu

Ordu'da turistik otel alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çambaşı Yaylası, Yangın, Otel, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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