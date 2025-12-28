Ordu'da iş yerine uzun namlulu silahla saldırı: O anlar güvenlik kamerasında

Ordu'nun Ünye ilçesinde caddeye kamyonetiyle gelen kimliği belirsiz bir kişi, iş yerine tüfekle peş peşe ateş etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı olan iş yerinin önüne gelen kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kamyonetiyle iş yeri önüne gelerek araçtan çıkardığı uzun namlulu tüfekle peş peşe ateş etmeye başladı. Cadde üzerinde yankılanan silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olayı gerçekleştiren şahıs hızla bölgeden uzaklaştı.

Saldırı sırasında kurşunlardan beş tanesi dükkanın vitrin camlarına isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddede incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda saldırının uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler, yaptıkları incelemelerde uzun namlulu silahtan çıkan 5 adet boş kartuşu muhafaza altına alırken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

