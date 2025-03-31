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Ordu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da otomobillerin çarpıştığı trafik kazasında 3'ü ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Güzel (68) idaresindeki 55 BM 236 plakalı otomobil, İsa Kuşlu (54) yönetimindeki 52 FA 057 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki A.G. (57), D.K. (41), A.K. (54) ve C.G. (71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan sürücü İsa Kuşlu ile C.G. ve A.K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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