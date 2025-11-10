Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, kamyonet ile ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, ilçenin Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubey istikametine seyreden Ekrem K. (82) yönetimindeki 52 FYZ 279 plakalı Nissan Navara marka kamyonet, Altınordu istikametine seyreden 17 yaşındaki G.Y'nin kullandığı 52 AFE 165 plakalı Toyota Corolla marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen Toyota marka araç ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Baba hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü oğlu ve diğer sürücü ağır yaralandı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün babası Bilal Y'nin (51) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU