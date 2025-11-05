Haberler

Ordu'da Trafik Kazası: 1 Kardeş Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralı

Ordu'da Trafik Kazası: 1 Kardeş Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Yasin Talha Konaş hayatını kaybetti. 2 kardeşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasın 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Kaza, ilçenin Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Talha Konaş'ın (15) kullandığı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan Mahmut Sami Konaş (16) ve Furkan Konaş (17) isimli kardeşleri de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından önce Kumru Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yasin Talha Konaş'ın cenazesi de Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' afişleri şehri ayağa kaldırdı

"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' afişleri şehri ayağa kaldırdı

"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.