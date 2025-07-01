Ordu'da Trafik Kazalarını Azaltmak İçin Yoğun Denetim

Ordu'da Trafik Kazalarını Azaltmak İçin Yoğun Denetim
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Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada 14 bin 559 araç ve sürücüsünü denetledi. 51 yaralanmalı trafik kazasında 74 kişi yaralanırken, çeşitli trafik ihlallerinden 2 bin 89 sürücüye ceza uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 559 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 51 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 74 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 60 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 36 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 103 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 334 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 94 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 168 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 140 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 559 araç kontrol edildi, 2 bin 89 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi ve 60 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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