Ordu'da bir haftada 13 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 13 bin 431 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 3 bin 574 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 31 araç trafikten men edildi ve 50 araç sürücüsünün ehliyeti geri alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 60 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 50 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 54 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 49 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 44 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 536 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 77 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 216 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 88 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 431 araç kontrol edildi, 3 bin 574 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 31 araç trafikten men edildi ve 50 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU