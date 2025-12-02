Haberler

Ordu'da Trafik Kazalarını Azaltmak İçin 16 Bin 295 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Kazalarını Azaltmak İçin 16 Bin 295 Araç Kontrol Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde, son bir haftada 16 bin 295 araç kontrol edilirken, 58 yaralanmalı kaza meydana geldi. Trafik ekipleri, çeşitli ihlallerden dolayı 3 bin 248 sürücüye ceza kesildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 295 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 58 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 68 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 91 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 42 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 42 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 467 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 106 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 330 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 190 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 295 araç kontrol edildi, 3 bin 248 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 38 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.