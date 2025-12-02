Ordu'da Trafik Kazalarını Azaltmak İçin 16 Bin 295 Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 295 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 58 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 68 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 91 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 42 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 42 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 467 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 106 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 330 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 190 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 295 araç kontrol edildi, 3 bin 248 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 38 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU