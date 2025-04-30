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Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi, 39 Kazada 56 Yaralı

Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi, 39 Kazada 56 Yaralı
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 16.261 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 39 yaralanmalı kaza meydana geldi, 56 kişi yaralandı. Denetimlerde, alkollü araç kullanmak, hız ihlali ve emniyet kemeri kullanmamak gibi birçok kural ihlali tespit edildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 261 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 56 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 55 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 84 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 48 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 81 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 896 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 106 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 99 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 129 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 261 araç kontrol edildi, 2 bin 667 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi ve 55 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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