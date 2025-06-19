Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi
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Ordu'da polis ekipleri, son bir haftada 16 bin 261 araç ve sürücüyü denetleyerek trafik kazalarını azaltmaya yönelik önemli ceza uygulamaları gerçekleştirdi. 45 yaralanmalı kaza meydana gelirken, 2 bin 241 sürücüye çeşitli ihlal nedeniyle işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 261 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 45 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 60 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 78 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 53 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 64 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 635 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 68 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 113 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 123 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 261 araç kontrol edildi, 2 bin 241 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi ve 58 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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