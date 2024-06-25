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Ordu'da tartıştığı azasını öldüren muhtar tutuklandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan olayda, muhtar tarafından tartıştığı azası tabancayla vurularak öldürüldü. Muhtar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı azasını tabancayla vurarak öldüren muhtar tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve dün çıkan tartışma sonrası azası Özkan Arslan'ı tabancayla ateş ederek öldüren Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen Muhammet Öztepe, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fatsa Ordu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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