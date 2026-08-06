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Fatsa'da Doktorun Kullandığı SUV Devrildi: Maddi Hasar

Fatsa'da Doktorun Kullandığı SUV Devrildi: Maddi Hasar
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Kumru Devlet Hastanesi'nde görevli doktor S.Y.'nin kullandığı SUV araç, Fatsa-Kumru kara yolu Madendüzü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde SUV aracın devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Fatsa-Kumru kara yolu Madendüzü mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumru Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor S.Y.'nin kullandığı 52 KA 866 plakalı SUV araç, Fatsa'dan görev yerine gitmek üzere seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta ise maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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