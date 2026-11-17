Ordu'da son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda farklı çeşitlerde toplam bin 358 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda farklı çeşitlerde toplam bin 358 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı