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Ordu'da aranması bulunan 46 şüpheli yakalandı

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Ordu'da polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmaları sonucu aranması bulunan 46 şüpheli yakalanırken, bunlardan 27'si tutuklandı. Ayrıca 98 şahıs hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 46 şüpheli şahıstan 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 98 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 46 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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