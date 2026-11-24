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Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 13 bin 54 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 57 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 79 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 42 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 34 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 63 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 743 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 79 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 278 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 44 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 44 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 54 araç kontrol edildi, 3 bin 233 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 45 araç trafikten men edildi ve 42 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı