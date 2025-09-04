Haberler

Ordu'da Silahlı Kavga: 2 Ölü

Ordu'da Silahlı Kavga: 2 Ölü
Güncelleme:
Ünye ilçesinde komşu aileler arasında su meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Adıntepe Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu ve akraba olan iki aile arasında, ambar suyunun yola akması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, Hüseyin Tarakçı (66), eve gidip tabancasını alarak bacanağı Hasan Ballı (60) ve ağabeyi Mehmet Ballı'yı (63) yola çağırdı. Tarakçı, Ballı kardeşlere silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda Hasan ve Mehmet Ballı olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
