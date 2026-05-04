Ordu'da polis memuru, eğitim alanında kazara kendini vurdu

Ordu'da eğitim atışı yapan bir polis memuru, silahının ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Aybastı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.G.A.'nın (22) tabancası, açık poligonda eğitim yaptıkları sırada kazara ateş aldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden İ.G.A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı