Ordu'da aranması bulunan 39 şüpheli yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 39 şüpheli şahıstan 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 70 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 39 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU