Ordu'da patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Karahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kalem'in (43) kullandığı 'patpat' diye adlandırılan tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü patpatın altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti, patpatta yolcu olarak bulunan oğlu Ü.B.K. (16) ise yara almadan kurtuldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU