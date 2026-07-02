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Ordu'da devrilen patpatın sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'da devrilen patpatın sürücüsü hayatını kaybetti
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Ordu'nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan patpatın yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu sürücü Veli Yığınak (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen patpatın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yukarıdamlalı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Yığınak (60) idaresindeki patpat, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Veli Yığınak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yığınak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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