Ordu'da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ordu'da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (57) eşi Emine B. (57) ile patpat diye tabir edilen tarım aracıyla odun toplamak için ormanlık alana gitti. Geri dönen çift, evlerinin önüne geldikleri esnada patpat devrildi. Sürücünün yan tarafından oturan Emine B., üzerine devrilen patpatın altında kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çifti Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Emine B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title