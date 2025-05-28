Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ordu'da bir patpatın devrilmesi sonucu 77 yaşındaki Halil İbrahim Atalar hayatını kaybetti, 66 yaşındaki Nilgün Atalar yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ordu'da patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesine bağlı Geyikçeli Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Atalar'ın (77) kullandığı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Halil İbrahim Atalar ve Nilgün Atalar (66), ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Atalar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nilgün Atalar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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