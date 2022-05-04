Ordu'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte fındık bahçesine çalışmak için giden Ahmet Karagöz (61) idaresindeki tarım aracı olarak adlandırılan patpat kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle sürücü ve eşi Beyhan Karagöz yaralandı. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan çiftten Ahmet Karagöz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa