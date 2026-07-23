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Ordu'da patpat kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da patpat kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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Ordu'nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan patpat tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Mahmut Ah (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ah (60) idaresindeki tarım aracı patpat, kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından evli ve 3 çocuk babası Mahmut Ah'ın cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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