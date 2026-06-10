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Ordu'da devrilen patpatın altında kalan sürücü öldü

Ordu'da devrilen patpatın altında kalan sürücü öldü
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde fındık bahçesinden inen patpat tarım aracının devrilmesi sonucu 67 yaşındaki sürücü Kemal Demir hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Ozan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Demir, (67) fındık bahçesinden yokuş aşağı indiği sırada, "patpat" olarak bilinen tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmaları sonrası Kemal Demir'in cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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