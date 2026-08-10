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Ordu'da Patpat Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'da Patpat Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan patpat devrildi. Kazada araçta bulunan 44 yaşındaki Nursel Korkmaz Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Salih Aydın yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 44 yaşındaki Nursel Korkmaz Aydın hayatını kaybetti.

Kaza, Gölköy ilçesi Direkli Mahallesi Taşarası Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Aydın'ın kullandığı patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkara devrildi. Kazada araçta bulunan Salih Aydın'ın eşi Nursel Korkmaz Aydın (44), olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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