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Ordu'da Patpat Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 çocuk yaralandı. Sürücünün kontrolünden çıkan tarım aracı devrildi.

Ordu'da patpat devrildi: 1 çocuk öldü, 1'i ağır 3 çocuk yaralandı

ORDU - Ordu'nun Aybastı ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 çocuk da yaralandı.

Kaza, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İdris Kırca yönetimindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücünün oğlu Kağan Kırca hayatını kaybederken, patpatda bulunan diğer çocuklarından Handenur Kırca ağır, Emirhan ve Egehan ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aybastı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'da Patpat Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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