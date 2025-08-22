Ordu'da Paket Patlaması: Avukat Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yürüyen avukat Muhammed Emre T.'nin elindeki paketin patlaması sonucu el ve yüzünden yaralandı. Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Paketin içinde batarya olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde elinde taşıdığı paket patlayan avukat yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ofisinden çıktıktan sonra yürüyen avukat Muhammed Emre T.'nin elindeki paket henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. El ve yüz bölgesinden yaralanan avukat, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Paket içerisinde batarya olabileceği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ORDU

