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Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bulunan 64 yaşındaki Nedim Urunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp hastası olduğu ve yanında kalp ilaçları bulunduğu tespit edilen Urunca'nın ilk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki Nedim Urunca hayatını kaybetti.

Olay, Liseler Mahallesi Cerrahoğlu 4'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 16 FY 207 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sürücü koltuğundaki Nedim Urunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptığı incelemede, Urunca'nın kalp hastası olduğu ve koltuğun hemen yanında kalp ilaçlarının bulunduğu tespit edildi.

İlk muayenelerde kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Urunca'nın cenazesi, adli tabibin olay yerindeki incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urunca'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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