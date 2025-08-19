Ordu'da Otomobil Ormanlık Alana Yuvarlandı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil ormanlık alana yuvarlandı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde otomobilin ormanlık alana yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Çizme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat B.'nin kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt tarafında bulunan ormanlık alana yuvarlandı. İhbar üzerine olay yeri sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan diğer 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
