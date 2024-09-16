Ordu'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dumantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine seyir halinde olan S.A. (59) yönetimindeki 60 NL 459 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.H.'nin (40) kullandığı 52 LN 664 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü H.H. ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.N.H, B.G.H isimli bebekler ile A.E. (59) ve B.H. (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU