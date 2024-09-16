Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dumantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine seyir halinde olan S.A. (59) yönetimindeki 60 NL 459 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen H.H.'nin (40) kullandığı 52 LN 664 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü H.H. ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.N.H, B.G.H isimli bebekler ile A.E. (59) ve B.H. (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Jandarma 3-sayfa trafik Akkuş Kaza ordu

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı? SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? 30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor? Galatasaray-Gaziantep maçında Osimhen var mı? Gaziantep FK-Galatasaray maç kadrosu açıklandı mı? Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ Masterchef 16 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 16 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? Vakti mekat ne demek? Vakti mekat ne anlama gelir? Vakti mekat Türkçe mi Arapça mı?
title