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Ordu'da otogar operasyonunda 935 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Ordu'da otogar operasyonunda 935 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, İran uyruklu bir şüphelinin otogarda başka bir kişiye verdiği bavulda 935 gram metamfetamin bulundu. Yakalanan 2 şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin, otogarda başka bir kişiye teslim ettiği bavulda 935 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu bir şahsın, otogarda bulunan başka bir şahsa yanındaki bavulu teslim ettiği tespit edildi. Bunun üzerine iki şüpheli de ekipler tarafından yakalandı. Bavulda yapılan aramada gizlenmiş şekilde 935 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli işlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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