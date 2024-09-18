Trafik Kontrol Noktasında Jandarma Personeli Şehit Oldu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı jandarma personeli bir astsubay, şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi görevinde saat 09.50 sıralarında durdurulmak istenilen A.T.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet durmayarak yol kenarında bulunan jandarma personeli Astsubay Çavuş M.F.Ç.'ye(26) çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubayın Sakarya doğumlu olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü A.T. Ordu nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. - ORDU