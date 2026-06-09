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Ordu'da yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: 9 yaralı

Ordu'da yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı: 9 yaralı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde, yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kayabaşı Mahallesi Akkuş bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan K. yönetimindeki 52 M 8590 plakalı yolcu minibüsü, Divanıtürk Mahallesi istikametine doğru yokuş yukarı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarında bulunan uçuruma yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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