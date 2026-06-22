Haberler

Ordu'da otomobil, ağaç ve aydınlatma direğini devirdi: 4 yaralı

Ordu'da otomobil, ağaç ve aydınlatma direğini devirdi: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğini ve ağaçları devirdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğini ve ağaçları devirdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (50) yönetimindeki 34 MOC 788 plakalı Toyota Corolla marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Bir süre sürüklenen otomobil, refüjde bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 ağaç ve aydınlatma direği devrilirken, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Kübra A. (36), Yusuf A. (11) ve Fatma İpek A. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu esnada ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın ardından otomobilin sağ kısmının büyük hasar aldığı, yan ve perde hava yastıklarının açıldığı ancak direksiyon ve yolcu tarafında bulunan hava yastıklarının açılmadığı görüldü. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler

ABD'de yaşayan Türk kadın Milli Takım'dan gördüğü muameleye isyan etti
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Fransa'da termometreler patladı! 845 okul kapatıldı

Ülkede termometreler patladı! Yüzlerce okulun kapısına kilit vuruldu
Erzurum'da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular; o anlar kamerada
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı

Dünya barışı konuşurken enkazdan ceset üstüne ceset çıkarıldı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Güney Kıbrıs'ta kaçırılan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Baba "Lütfen bir şey yapmayın" dedi, kaçırılan genç ölü olarak bulundu