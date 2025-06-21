Ordu'da Kontrolden Çıkan Cip, Bakkal Önünde 2 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Ordu'da Kontrolden Çıkan Cip, Bakkal Önünde 2 Kişinin Ölümüne Neden Oldu
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Ordu'nun Kumru ilçesinde bir cipin bakkal önünde oturanlara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Ordu'da kontrolden çıkan cipin bir bakkalın önünde oturanları arasına daldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Kumru ilçesinde bağlı Karaağaç Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit M. (76) yönetimindeki CA 660 MX plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir bakkalın önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ile Nadire Irgav'a (64) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu bakkalın sahibi Ömer Irgav ile akrabası olan Nadire Irgav'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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