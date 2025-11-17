Haberler

Ordu'da Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki Aliye Yılmaz'ın cansız bedeni deniz kıyısında bulundu. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan bir kadının cansız bedeni, deniz kıyısında bulundu.
Olay, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın bedeni gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu belirlendi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde kadına ait olduğu kıyafetler buldu.
Dalgıç polisler denizde inceleme yaptı
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekipler, deniz kıyısında genç kadına ait başka ipuçları araştırmak üzere yaklaşık 1 saat süren arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliye Yılmaz (40), daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
