Jandarma ekiplerinden yılbaşı öncesi kaçak alkol ve sigara operasyonu: 2 gözaltı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 102 litre kaçak alkollü içki, 155 paket kaçak sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yılbaşı öncesi artan tüketim talebi kapsamında bugün Fatsa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 102 litre kaçak alkollü içki, 155 paket kaçak sigara, 2 ruhsatsız tabanca ile 4 şarjör, 100 fişek ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan B.H. (45) ve C.H. (65) isimli 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahısların işlemleri devam ediyor. - ORDU

