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Ordu'da patpat sürücülerine trafik güvenliği eğitimi

Ordu'da patpat sürücülerine trafik güvenliği eğitimi
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Ordu'da jandarma ekipleri, patpat kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla 65 vatandaşa eğitim verdi, araçlara reflektör taktı ve sürücülere yelek dağıttı.

Ordu'da jandarma ekiplerince, patpat kazalarının önlenmesi ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timleri tarafından, Altınordu ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde 65 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Eğitim sırasında patpat olarak bilinen tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda vatandaşlara bilgiler verilirken, görünürlüğün artırılması amacıyla araçların kasa arkalarına yansıtıcı reflektörler takıldı ve sürücülere reflektif yelek dağıtıldı.

Eğitimlerde sürücülere, patpat türü tarım araçlarının tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere imal edildiği, kara yollarında kullanılmalarının trafik güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğu anlatıldı. Ayrıca bu araçlarla kara yolunda seyir yapılmaması gerektiği, araç üzerinde yolcu ve yük taşınmasının tehlikeli sonuçlara yol açabileceği hususlarında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, patpatların karıştığı trafik kazalarında geçmişte çok sayıda ölüm ve yaralanma olayının yaşandığına dikkat çekilerek, sürücülerin güvenlik tedbirlerini eksiksiz uygulamalarının önemine vurgu yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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