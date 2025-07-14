Ordu'da Jandarma Asayiş, Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları

Ordu'da Jandarma Asayiş, Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları
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Ordu'da jandarma ekipleri, son bir haftada asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık konularında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. 41 şüpheli tutuklandı, yüzlerce araç kontrol edildi ve 111 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekiplerinin ilde son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş, Trafik, narkotik ve kaçakçılık faaliyetleri paylaşıldı.

Asayiş çalışmaları kapsamında son bir haftada 35 bin 377 kişi ve 10 bin 957 araç sorgulandı, hakkında arama kararı bulunan ve yakalanan 41 şüpheli şahıstan 18'i tutuklandı.

Ekiplerin trafik faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 7 bin 301 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan 220 sürücüye para cezası uygulandı, 40 araç trafikten men edildi ve 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonlarda 111 adet sentetik hap ve 6 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçundan adli işlem uygulandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda 2 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte noter evrakı, 94 adet sahte altın, 10 litre el yapımı alkollü içki ve 5 litre etil alkol, 13 adet alkollü içki aroması kiti ve 3 bin 388 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bu çalışmalarda 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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