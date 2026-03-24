Ordu'da jandarma aranan 48 şüpheliyi yakaladı

Ordu'da jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş operasyonlarında, hakkında arama kararı bulunan 42 şüpheliden 18'i tutuklandı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili 33 operasyonda ise 36 şüpheli yakalandı.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetlerinde aranması bulunan ve yakalanan 42 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında 40 bin 976 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 42 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında 17 bin 741 araç kontrol edildi.

36 şüpheliye uyuşturucudan işlem

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 33 operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 31'i hakkında ise 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 73 gram sentetik kannabinoid, 28 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 2 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheliye işlem

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 1 adet gümrük kaçağı araç, 50 bin 480 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 10 kilogram tütün ve bin 297 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin il genelinde çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
