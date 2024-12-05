Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Ordu'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

Ordu'da Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet, ihbarlar üzerine harekete geçerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapılan fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırmalar ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçildi. Emniyet güçleri, gelen ihbarları değerlendirerek Fatsa ve Ünye'de fuhuş yapıldığına ve yaptırıldığına dair delillere ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. Çalışma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından Ünye Adliyesine sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek
img

İşte canlı yayında fenalaşan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı
img

İstanbul'da kimyasal madde alarmı! Hepsi yola döküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kasım Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.