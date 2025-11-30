Ordu'da Elektrikli Battaniyeden Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, elektrikli battaniyeden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Yangın, dün gece Akçatepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül A., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının evde bulunan elektrikli battaniye nedeniyle çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU