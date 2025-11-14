Ordu'da Elektrik Akımına Kapılan İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çalıştığı inşatta elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen inşaat işçisi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gölköy ilçesi Haruniye Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta işçi olarak çalışan Ertaş Ufak'ı (34) elektrik akıma kapılarak, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnşaat işçisi Ufak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilk olarak Gölköy Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnşaat işçisi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ertaş Ufak, bugün cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi. - ORDU